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Mezarlığın çevresi çitle çevrildi

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlimtepe bölgesinde başıboş hayvanların mezarlık alanına girmemesi ve zarar vermemesi için alanı tel çitle çevirdi. Başkan Şener Söğüt de mezarlık alanındaki düzenlemeleri yerinde inceledi.
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Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlimtepe bölgesinde başıboş hayvanların mezarlık alanına girmemesi ve zarar vermemesi için alanı tel çitle çevirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde çalışmanın tamamlandığını belirtti. Ekipler ayrıca etap etap mezarlık içi düzenlemenin devam ettiğini belirterek, vatandaşların mezarlara daha rahat ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmanın yapıldığını belirtti.

ETRAFI ÇİTLE ÇEVRİLDİ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir ile birlikte İlimtepe Mezarlığı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Şener Söğüt, vatandaşların talep ve önerilerine göre çalışmalara yön verdiklerini belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri de mezarlık alanında başlatılan düzenleme çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.

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Yorumlar

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Mükrim - İlimtepe dediğiniz yer Körfez Büyükşehire bağlanmadan önce Balıkköy ve Belen sınırlarında olan köy arazisi idi.Büyük şehire bağlandıktan sonra köylüye ait olan köy meralarına belediyeler bedavaya sahip oldu.Köy arazileri istimlak edildi.Yıllarca Atalarından kalma topraklara elkonuldu.Şimdide köylülün merası olan ve mezarlık yapılan yere hayvanları giriyor.Mezarlığın olduğu yer ilimtepe dediğiniz bölgenin en güzel yerleri.Yazık değilmi köylünün arazisine el koyun,sonra hayvancılık yapması için teşvik verin insanların ellerinden köy arazilerini alın.Nerede yayılacak bu hayvanlar,nerede otlayacaklar.Birde Ağaderesinin yamaçlarını taş ocağı yaptılar.Canım dağı perişan ettiler.Biz çocukluğumuzda o yamaçlarda eskiden yaban çileği toplardık. Dere kenarlarında da kaldirik ve ısırgan otu toplardık .Şimdi o koca dağı perişan ettiler.Hiç Körfezden bakıp canınız sıkılmıyormu.Ne hale getirdiniz Körfezi.Herkese saygılarımı sunarım.

Yanıtla . 0Beğen 22 Temmuz 14:26

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