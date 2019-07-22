Mükrim - İlimtepe dediğiniz yer Körfez Büyükşehire bağlanmadan önce Balıkköy ve Belen sınırlarında olan köy arazisi idi.Büyük şehire bağlandıktan sonra köylüye ait olan köy meralarına belediyeler bedavaya sahip oldu.Köy arazileri istimlak edildi.Yıllarca Atalarından kalma topraklara elkonuldu.Şimdide köylülün merası olan ve mezarlık yapılan yere hayvanları giriyor.Mezarlığın olduğu yer ilimtepe dediğiniz bölgenin en güzel yerleri.Yazık değilmi köylünün arazisine el koyun,sonra hayvancılık yapması için teşvik verin insanların ellerinden köy arazilerini alın.Nerede yayılacak bu hayvanlar,nerede otlayacaklar.Birde Ağaderesinin yamaçlarını taş ocağı yaptılar.Canım dağı perişan ettiler.Biz çocukluğumuzda o yamaçlarda eskiden yaban çileği toplardık. Dere kenarlarında da kaldirik ve ısırgan otu toplardık .Şimdi o koca dağı perişan ettiler.Hiç Körfezden bakıp canınız sıkılmıyormu.Ne hale getirdiniz Körfezi.Herkese saygılarımı sunarım.