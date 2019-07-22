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Kendisi gibi görme engellilere "ışık" olmak istiyor

Genetik nedenlerden dolayı görme engelli olan GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu 22 yaşındaki Sevi Su Diyap, alanında yapacağı çalışmalarla kendisi gibi rahatsızlığı olanların dünyasını aydınlatmayı hedefliyor.
Kendisi gibi görme engellilere "ışık" olmak istiyor mask
Kendisi gibi görme engellilere "ışık" olmak istiyor mask
Kendisi gibi görme engellilere "ışık" olmak istiyor mask
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Genetik bir hastalık olan retinitis pigmentosa nedeniyle görme engelli olan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu 22 yaşındaki Sevi Su Diyap, alanında yapacağı çalışmalarla kendisi gibi rahatsızlığı olanlara "umut ışığı" yakmak istiyor. Rahatsızlığı nedeniyle küçük yaşlarda görme yetisini yitiren Diyap, hastalığı hakkında yaptığı araştırmaların ardından, üniversitede moleküler biyoloji ve genetik bölümü okumaya karar verdi. GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü kazanan Diyap, eğitimini tamamlayarak bu yıl mezun oldu. Annesi Belgin Diyap'ın da yardımıyla okula ve laboratuvarlara giden Diyap, alanında yapacağı çalışmalarla kendisiyle benzer rahatsızlıklara sahip olanlara fayda sağlamayı amaçlıyor.

"Genetiği hastalığımla ilgili araştırmalar yapa yapa keşfettim"

Sevi Su Diyap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nadir görülen genetik rahatsızlık olan bardet biedl sendromuna bağlı retinitis pigmentosa nedeniyle görme engeli bulunduğunu söyledi. Rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini küçük yaşlardan itibaren kaybetmeye başladığını aktaran Diyap, öğretmenlerinin büyük puntoda çıkardığı notlarla ders çalıştığını anlattı. Diyap, bu durumun orta okul ve lisede de bu şekilde devam ettiğini , dinleyerek dahaz iyi öğrendiği için uygun puntoda notlarla desteklenince lise eğitimini tamamladığını belirtti. Arzuladığı bilim dalları ve hedeflediği bölümü içermesi nedeniyle 6. sınıftan itibaren moleküler biyoloji ve genetik bölümüne girmeyi amaçladığını vurgulayan Diyap, genetikle ilgili gerekli araştırmaları yapıp, yayınlar okuduğunu ifade etti. Bölümünün zor dersleri olmasına rağmen eğitiminin güzel geçtiğini anlatan Diyap, 4 yılda olabildiğince çok şey öğrenip kendini geliştirmeye çalıştığını kaydetti. Diyap, bilimin içinde kalmak istediğini aktararak, "Bölümüm multidisipliner. İçerisinde birçok bilim dalı var. Yıllardır bu dalı istiyordum. Genetiği seçmemdeki keşif sürecine, hastalığım katkı sağladı. Sonuçta hastalığıma dair hayat kalitemi arttıracak çözümler aradığımız için sürekli araştırma yapıyordum. Genetiğin daha çok içine girince, harika ve keşfe açık bir dal olduğunu fark ettim. Hastalığımın da bu dalı seçmemde etkisi oldu. Genetiği, hastalığımla ilgili araştırmalar yapa yapa keşfettim." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi bilimsel açıdan olabildiğince ileri seviyeye taşımak istiyorum"

Çalışmalar yaparak rahatsızlığının tedavisine ya da hayat kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamayı hedeflediğini anlatan Diyap, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerek benim hastalığıma sahip olan gerekse olmayanlara olabildiğince çözüm bulmak için çalışmalar yapacağım. Deneysel, literatür taraması ve laboratuvar çalışmaları yapanlara destek sağlama açısından da araştırmalar gerçekleştireceğim. Doğrudan laboratuvar alanında çalışmasam da laboratuvarda çalışan meslektaşlarıma hastalığıma dair gerekli araştırmaları yapıp literatürik destek sağlayarak da yardımcı olabilirim. Hastalığımın nadir görülen bir yapısı var. Bu hastalığa sahip olduğum için diğer meslektaşlarımdan ziyade bu konuda araştırmalarım daha fazla. Araştırmalarımı hem bilime hem de kendime katkı sağlamak açısından yapıyorum." Diyap, Türkiye'nin bilimsel hedeflerine ulaşması için elinden geldiğince katkı sunacağını vurgulayarak, "İnsanların bilime özendirilmesi gerekiyor. Bu alanın içinde olduğumdan gerekli çalışmaları yaparak ülkemizi bilimsel açıdan olabildiğince ileri seviyeye taşımak istiyorum." dedi.

Bugün 11:53 TSİ AA Kocaeli- Eğitim

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