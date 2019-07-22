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Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı

“Anlat İzmit Söz Sende” projesi kapsamında Üçyol esnafı ile bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, esnafın sorunlarını dinledi.“Bu bölge benim yaşadığım bölge. Her daim bana sahip çıktı” diyen Hürriyet, bu sene daha çok altyapı çalışmalarına önem vereceklerini söyledi.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Anlat İzmit Söz Sende” projesi kapsamında Üçyol esnafı ile bir araya gelerek esnafın sorunlarını dinledi. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP’li Meclis üyeleri Mehmet Baştürk, Devrim Bal, birim müdürleri ve çok sayıda esnaf katıldı.

HIZLI ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Elimizden geldiği kadar eksiklikleri, sorunları, ihtiyaçları ve vatandaşımızın derdini yerinde dinlemeye çalışıyoruz. Her hafta en 4-5 mahalleye bu şekilde ziyaretler yapıyoruz. Hem sizlerle buluşup dertleşiyoruz hem de İzmit için yapılması gerekenler hakkında yerinde tespitler yaparak ilgili birimlere iletip hızlı bir şekilde çözümü için çalışıyoruz” dedi.

BU MAHALLE BANA SAHİP ÇIKTI

Hürriyet, “Ayrıca sizlere teşekkür de etmek istiyorum. Bu bölge benim yaşadığım bölge. Her daim bana sahip çıktı ve hep sahip çıkacağını biliyorum. Bizlere karşı olan sevgi ve saygınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Tabi burada muhtarlarımızı da unutmamak lazımdır. Kıymetli muhtarlarımız bizimle sürekli iletişim halindeler. Bu anlamda muhtarlarımıza, bölgede ki derneklerimize hızlı iletişim kurarak sorunların çözümü için gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

TABİ Kİ SİHİRLİ DEĞNEĞİMİZ YOK

Tabi ki elimizde sihirli bir değnek yok diyen Hürriyet, “Ama öncelikle israf düzenine son vererek tasarruf elde etmek için çalışıyoruz. Şeffaf bir yönetim olması için çalışıyoruz. Artık meclis toplantılarımızı da canlı yayınlıyoruz ki sizler bizden zamanı geldiğinde hesap sorabilesiniz. Göreve gelmemiz sonrası elbette aşırı yağışlar sonrası, sel, çamur gibi sorunlar yaşadık. Tabi görevimiz devam ettikçe bu sorunların çözümleri için de çalışmalarımız olacak” dedi.

ALT YAPI ÇALIŞMALARINA ÖNEM VERECEĞİZ

Esnaflardan Levent Çiftçi, “Bu bölgede kaldırım ve parke taşı sorunumuz vardı. Bu sorunumuz çözüldü size teşekkür ediyorum” dedi. Bunun üzerine Hürriyet, “Biz teşekkür ederiz. Bunun yapılmasında ayrıca büyükşehir belediyemize de teşekkür ediyoruz. Bu sene daha çok altyapıya önem veriyoruz. Altyapı üzerine çalışmalarımız olacak bu yıl içerisinde” diye konuştu.

ÇALIŞMALARIN BİTMESİNİ SİTİYORUM

Kadıköy Mahallesi’nden Nurdan Aktürk ise, “Geçen dönemde elektrik direkleri yeraltına alınacak ve mahalle düzenlemeleri yapılacaktı. Birçok mahallede bu çalışmalar yapıldı. Benim bulunduğum mahalle Bahri Çakır Sokak’ta yol düzenlemeleri yapıldı ancak bu sokakta da çalışmaların tam manasıyla bitirilmesini istiyorum” diye konuştu. Selin BECER

Bugün 11:55 TSİ - Gündem

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Yorumlar

(5)
07

İzmitli - Kazacağız diyor. Kış aylarında olursa tadından yürünmez. Yerin altında ne arıyorlar acaba?

Yanıtla . 0Beğen 22 Temmuz 15:59
03

izmitli - ANLAŞILDI BİR ALT YAPI AZISIDA BU YAPACAK.DOLARLARRRRRR

Yanıtla . 0Beğen 22 Temmuz 14:51
01

Kocaeli - Baskan olmadan once insanlar senden cok sey bekledi ama nevzat beyi arar olduk.....daha secime cok zaman var malesef.....

Yanıtla . 2Beğen 22 Temmuz 12:48
05

Rambo - @Kocaeli 01 nolu yoruma cevabı: nevzat beyi daha çoook ararız

Yanıtla . 0Beğen 22 Temmuz 15:54
02

Kemal - @Kocaeli 01 nolu yoruma cevabı: Ne yapması gerekiyorduda yapmadı üç ayda el insaf onlarıda yazsaydın buraya iyi olurdu ! geçen gün birisi çıkmış daha bir metre asfaltı bırakın yama bile göremedik diye sanki asfalt yama işlerini ilçe belediyeleri yapıyor işte bilgisi yok fikri var...!

Yanıtla . 3Beğen 22 Temmuz 14:37
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