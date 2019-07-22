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Cengiz Topel'e 100 personel alınacak

Türk Hava Yolları, Kocaeli sınırları içerisinde bulunan Cengiz Topel Havalimanında çalıştırmak üzere 100 personel alımı yapacak.
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Türk Hava Yolları, Kocaeli sınırları içerisinde bulunan Cengiz Topel Havalimanında çalıştırmak üzere 100 Uçak Bakım Teknisyeni alımı yapacak. İlan Kocaeli İŞKUR İl Müdürlüğünün resmi sitesinde yayınlandı. İlana ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Son başvuru tarihi 18 Ağustos olarak belirtildi.

ARANAN ŞARTLAR:

AŞAĞIDA BELİRTİLEN İLGİLİ BÖLÜMLERDEN MEZUN DURUMDA OLMAK.

EN AZ B1 SEVİYESİNDE İNGİLİZCE BİLGİSİNE SAHİP OLMAK, SON İKİ YIL İÇİNDE ALINAN DİL BİLGİSİNE (YDS,IELTS-AKADEMİK-TOEFL-IBT) YDS EN AZ 45 EŞ DEĞER NOTUNA SAHİP OLMAK AYRICA; SHGM onaylı Modül 6-7 ve 11 A Sertifikalarına sahip olmak.

İşe kabul edilmesi halinde vardiyalı çalışabilecek durumda olmak

Sabıka kaydı bulunmamak,

01.01.1992 sonrası doğmuş olmak,

Herhangi bir sağlık problemi bulunmamak (Renk körlüğü,iki göz arası 4 Diopriden fazla göz bozukluğu,duyma bozukluğu,BMI dengesizliği vb. ağır veya ince işçilik gerektiren işlerde engel teşkil edebilecek rahaztsızlıklar)

Sağlık durumu itibari ile ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu olmak,

İstanbul 'da ikameti ve kesintisiz devamı kabul etmek.

Askerlikle ilişiği olmamak(terhis veya en az 1 yıl tecilli olmak)

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların İşkur'a başvurmaları gerekmektedir.

İlan kriterlerini sağlayan adaylar önce yazılı sınava, başarılı olanlar mülakata davet edilecektir. Mülakat aşamasında adayların yukarıda belirtilen kriterlere uygunluğunu belgelemeleri istenecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

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Yorumlar

(1)
01

Ali - köseköy deki havaalanı için niye istanbulda ikameti olması gerekiyor.

Yanıtla . 0Beğen 22 Temmuz 15:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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