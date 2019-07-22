Olay, saat 11.00 sıralarında Başiskele Yeşiyurt Mahallesi Düzler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 2. katında bulunan evinin balkonunda dengesini kaybeden 2 yaşındaki M.A.Ö., dengesini kaybederek aşağı düşerek yaralandı. Küçük çocuğun düştüğünü gören yakınları, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan M.A.Ö., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.A.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
Başiskle'de apartmanın 2. katında bulunan evinin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz