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Okul müdürü köpek saldırısına uğradı!

Kandıra’da köpeklerin saldırısına uğrayan Yakup Ünver, 5 metre yüksekliğindeki köprüden düşerek yaralandı.
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Kandıra Çerçilli Sefa Sirmen Ortaokulu Müdürü Yakup Ünver, yaklaşık iki hafta önce ailesi ve dostlarıyla birlikte Kerpe Ömerağzı’nda piknik yaptıktan sonra aynı bölgede bulunan alabalık tesisine gitmek istedi. Ancak girişte tesise ait olduğu öğrenilen köpekler çocuklara saldırmaya başladı. Bu esnada çocukları korumaya çalışan Yakup Ünver, köpeğin üzerine saldırması sonucu tesisin koruması olmayan 5 metre yüksekliğindeki köprüden kayaların üstüne düşerek yaralandı.

AMELİYAT OLMAZSA FELÇ KALABİLİR

Yaralanan Yakup Ünver, özel araçla M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yakup Ünver, 6 saat süren müdahalenin ardından taburcu edildi. Ağrıları kesilmeyen Yakup Ünver, daha sonra özel bir hastaneye başvurdu. Omiriliğinde kırıklar olduğu tespit edilen Ünver ‘in 6 hafta içinde ameliyat olması gerektiği, olmadığı takdirde felç kalma riskinin yüksek olduğu belirtildi.

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Yorumlar

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Korkuyorum - Basibos kopeklerin kesinlikle Ankara dan birilerini isirmasi gerekir. Aksi halde çözüm olmaz. Herkes birbirine bakar. Mesela tel.canta kaptı kactiya giriyordu. Ne zamanki Ankara ya denk geldi. Cezalar artti. Gasp sucuna sokuldu. Üzülüyorum yonetici olup da çözüm üretemeyen sisteme.

Yanıtla . 0Beğen 22 Temmuz 14:49

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