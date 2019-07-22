Kandıra Çerçilli Sefa Sirmen Ortaokulu Müdürü Yakup Ünver, yaklaşık iki hafta önce ailesi ve dostlarıyla birlikte Kerpe Ömerağzı’nda piknik yaptıktan sonra aynı bölgede bulunan alabalık tesisine gitmek istedi. Ancak girişte tesise ait olduğu öğrenilen köpekler çocuklara saldırmaya başladı. Bu esnada çocukları korumaya çalışan Yakup Ünver, köpeğin üzerine saldırması sonucu tesisin koruması olmayan 5 metre yüksekliğindeki köprüden kayaların üstüne düşerek yaralandı.

AMELİYAT OLMAZSA FELÇ KALABİLİR

Yaralanan Yakup Ünver, özel araçla M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yakup Ünver, 6 saat süren müdahalenin ardından taburcu edildi. Ağrıları kesilmeyen Yakup Ünver, daha sonra özel bir hastaneye başvurdu. Omiriliğinde kırıklar olduğu tespit edilen Ünver ‘in 6 hafta içinde ameliyat olması gerektiği, olmadığı takdirde felç kalma riskinin yüksek olduğu belirtildi.