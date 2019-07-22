Kandıra Çerçilli Sefa Sirmen Ortaokulu Müdürü Yakup Ünver, yaklaşık iki hafta önce ailesi ve dostlarıyla birlikte Kerpe Ömerağzı’nda piknik yaptıktan sonra aynı bölgede bulunan alabalık tesisine gitmek istedi. Ancak girişte tesise ait olduğu öğrenilen köpekler çocuklara saldırmaya başladı. Bu esnada çocukları korumaya çalışan Yakup Ünver, köpeğin üzerine saldırması sonucu tesisin koruması olmayan 5 metre yüksekliğindeki köprüden kayaların üstüne düşerek yaralandı.
AMELİYAT OLMAZSA FELÇ KALABİLİR
Yaralanan Yakup Ünver, özel araçla M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yakup Ünver, 6 saat süren müdahalenin ardından taburcu edildi. Ağrıları kesilmeyen Yakup Ünver, daha sonra özel bir hastaneye başvurdu. Omiriliğinde kırıklar olduğu tespit edilen Ünver ‘in 6 hafta içinde ameliyat olması gerektiği, olmadığı takdirde felç kalma riskinin yüksek olduğu belirtildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Korkuyorum - Basibos kopeklerin kesinlikle Ankara dan birilerini isirmasi gerekir. Aksi halde çözüm olmaz. Herkes birbirine bakar. Mesela tel.canta kaptı kactiya giriyordu. Ne zamanki Ankara ya denk geldi. Cezalar artti. Gasp sucuna sokuldu. Üzülüyorum yonetici olup da çözüm üretemeyen sisteme.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.