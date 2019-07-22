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Biyoloji Olimpiyatlarına Kocaeli damga vurdu

30. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatında ülkemizin büyük başarısına iki derece ile Kocaeli damga vurdu.
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30. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı 14-21 Temmuz 2019 tarihlerinde Macaristan'ın Szeged kentinde düzenlendi. 4 öğrenci ile ülkemizin temsil edildiği olimpiyatta öğrencilerimiz 2 Altın ve 2 Gümüş madalya ile büyük başarı kazandı.

ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEN ÖĞRENCİLER;

Sezgin Er (Kocaeli – İzmit Muammer Dereli Fen Lisesi) ve Yiğit Can Ateş Altın madalya, Ahmet Umur Topçu (Kocaeli- Dilovası Özel Enka Okulları) ve Hasan Zeki Yıldız Gümüş madalya kazandı. Ayrıca Sezgin Er Moleküler Biyoloji Pratiğinde Dünya Birincisi oldu.

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