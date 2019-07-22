Geçtiğimiz hafta içerisinde meydana gelen olayda iddialara göre, Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesinde esnaflık yapan şahıs, 14 yaşında bir genç kızı işletmesinde taciz etti. Olayın görgü tanıklarının anlattıklarına göre, olay anında iş yerine gelen genç kızın teyzesi, işyeri sahibine saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çıkan tartışmayı yatıştırdı. Daha sonra polis ekipleri, iş yeri sahibini emniyete götürdü. Şahıs, Gölcük Emniyet Müdürlüğü Asayiş büroda alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Bugün 13:09 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 15:19 TSİ
Tacizci esnaf, tutuklandı!
Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesinde yaşanan taciz olayının sanığı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz