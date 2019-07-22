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Yeni bir futbolcu ordusu geliyor

Bekirderespor Alt yapı Koordinatörü İbrahim Anlar, alt yapıdan sorumlu yöneticiler Ender Aladağ ve Adem Aladağ sıkı bir çalışma uygulayarak, yarınların yıldız adaylarını yetiştiriyor.
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Bekirderespor Alt yapı Koordinatörü İbrahim Anlar, alt yapıdan sorumlu yöneticiler Ender Aladağ ve Adem Aladağ sıkı bir çalışma uygulayarak, yarınların yıldız adaylarını yetiştiriyor. Kocaelispor fanatik taraftarı Murat Bayram’ın yeğeni Yiğit Asaf Bayram da kadroya katıldı.

Bugün 13:22 TSİ - Spor

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