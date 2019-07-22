Bekirderespor Alt yapı Koordinatörü İbrahim Anlar, alt yapıdan sorumlu yöneticiler Ender Aladağ ve Adem Aladağ sıkı bir çalışma uygulayarak, yarınların yıldız adaylarını yetiştiriyor. Kocaelispor fanatik taraftarı Murat Bayram’ın yeğeni Yiğit Asaf Bayram da kadroya katıldı.
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Yeni bir futbolcu ordusu geliyor
Bekirderespor Alt yapı Koordinatörü İbrahim Anlar, alt yapıdan sorumlu yöneticiler Ender Aladağ ve Adem Aladağ sıkı bir çalışma uygulayarak, yarınların yıldız adaylarını yetiştiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz