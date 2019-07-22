Gebze Akademi Spor Kulübü Başkanı Ali Osman Gümüştaş’ın eşi vefa etti. Merhumenin cenazesi ikindi namazına müteakip Tatlıkuyu Merkez Camii’nden kaldırıldı. KASKF yönetimi de cenaze töreninde hazır bulundu.
Bugün 13:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:25 TSİ
Gümüştaş’ın eş acısı
Gebze Akademi Spor Kulübü Başkanı Ali Osman Gümüştaş’ın eşi vefa etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz