Darıca sağlam adımlar atıyor

Buna göre sarı-yeşilli ekip, geçtiğimiz sezon Alibeyköy’de oynayan 23 yaşındaki sol bek Mahmuthan Samet Acar ile İstanbul Amatör Süper Lig takımlarından Beyoğlu Yeniçarşı’nın 20 yaşındaki kalecisi Hüseyin Tunay Biçer’i transfer etti.

GÜLEN: BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN

İki oyuncu için düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Arif Gülen, “Hem tecrübeli hem de genç isimleri kadromuza katmaya devam ediyoruz. Samet ve Hüseyin Tunay’ın Darıca Gençlerbirliği ailemize gelmesiyle birlikte gücümüze güç kattık. Güzel işlere imza atacağız. Bizlere güvenen ve inanan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.