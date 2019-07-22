Dilovası yüzme havuzu bitiyor

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Dilovası’nda yeni sporcuların yetişeceği yarı olimpik yüzme havuzunun dış cephesi kaplanmaya başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok yerinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzlarından birini de Dilovası’na kazandırıyor.