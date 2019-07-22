Dilovası’nda yeni sporcuların yetişeceği yarı olimpik yüzme havuzunun dış cephesi kaplanmaya başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok yerinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzlarından birini de Dilovası’na kazandırıyor.
Bugün 13:29 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:31 TSİ
Dilovası yüzme havuzu bitiyor
Dilovası’nda yeni sporcuların yetişeceği yarı olimpik yüzme havuzunun dış cephesi kaplanmaya başlandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz