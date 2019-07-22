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Başkan Büyükakın Murat Aydın ve yönetimini ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın ve yönetimini makamında konuk etti.
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Amatör sporun Kocaeli’nde kat edeceği yol üzerine istişarelerin yapıldığı toplantıda Başkan Büyükakın, bir kez daha KASKF Genel Başkanı seçilen Murat Aydın ve yönetimini tebrik etti. Oldukça sıcak ve samimi bir şekilde gerçekleşen görüşmede, nazik ziyaretleri için Aydın ve ekibine teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Kentimizde çok hayırlı hizmetler yapıyorsunuz. Şehrimize kattığınız değer çok büyük. Bu özveriyi biliyor ve görüyoruz. Şunu da dile getirmek gerekir ki spora hizmet etmek gönül işidir. Gençliğe verdiğiniz hizmetler için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN: TAHİR BAŞKANIMIZ KOCAELİ İÇİN BÜYÜK BİR ŞANSTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her daim amatör sporun yanında olduğunu dile getiren ASKF Başkanı Murat Aydın, tesisleşme başta olmak üzere maddi ve manevi tüm desteklerle amatör spora büyük ilgi gösteren Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Sporun her dalıyla Kocaeli’ne hizmet etmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Aydın, “Büyükşehir Belediye Başkanımız TahirBüyükakın’ı çok iyi tanıyoruz. Amatör spora sunduğu katkıları,verdiği ve vereceği destekleri de çok iyi biliyoruz. Tahir Başkanımız Kocaeli için büyük bir şanstır. Ülkemizi her platformda temsil edecek sporcuların yetişmesinde amatör ruhla, ancak bilimsel çalışmaların ışık tuttuğu bir program dahilinde kentimize hizmet edeceğiz. Bu yolda bize desteklerini sunan Tahir Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“SPOR ŞURASI BİZE YOL HARİTASI ÇİZECEK”

Spor Şehri Kocaeli hedefine ulaşmada bütüncül bir yaklaşım sergileyeceklerini ASKF yönetiminin ziyaretinde belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr.Büyükakın, “Gerçekleştireceğimiz spor şurası bize yol haritası çizecek. O şurada, sporun her konusu üzerinde titizlikle duracağız. ASKF ile birlikte kentimizin her mahallesindeki çocuğumuza ve gencimize dokunacağız. İlçelerimizdeki spor kulüplerimizin şehrimizin spor elçilerini yetiştirsin istiyoruz. Tabi bunun yanında sağlıklı bir nesil en az bir spor dalıyla uğraşan bir gençlik de istiyoruz. Tüm gençlerimiz ve çocuklarımızın spor eğitimlerini almasını sağlamada hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.

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