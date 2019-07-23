Kentimizin iki güzide 3.Lig ekibi 2.Grup’taki Belediye Derince ve 3.Grup ekibi Gölcükspor, bugün hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kap çalışmalarını devam ettiren iki kardeş kulübümüz, saat 17.00’de başlayacak maçta İhsaniye Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Gölcükspor, perşembe günü de Pendikspor ile deplasmanda 17.30’da karşı karşıya gelecek.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 13:53 TSİ
Gölcükspor-Belediye Derince (17.00-İHSANİYE STADI)
Kentimizin iki güzide 3.Lig ekibi 2.Grup’taki Belediye Derince ve 3.Grup ekibi Gölcükspor, bugün hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz