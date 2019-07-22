3. Lig’de mücadele eden takımlar 18 kişilik kadrolarında 10 kontenjandan fazla bulunduramıyor. 1994 doğumlu ve daha büyük futbolcuların kontenjan olarak değerlendirildiği ligde Kocaelispor bu konuda zahmetli bir süreç yaşayabilir.

STATÜ NE DİYOR?

TFF statüsü bu sezon 25 yaş üstünü kontenjan olarak kabul etti. Buna göre bir takım maç listesinde, 31.12.1994 tarihinden önce doğmuş en fazla 10 futbolcuya yer verebilecek. Aynı şekilde bir maç kadrosunda 01.01.1995 ve sonrası doğumlu en az 8 futbolcu bulundurulacak. Buna uymayan kulüpler hükmen yenik sayılacak.

1’İ HARİÇ TAMAMI TAKILIYOR

Yeşil Siyahlılar transfer yasağı kalktığında kadrosuna kaleci Ercüment Kafkasyalı, sol bek Erdinç Karakaş, orta saha oyuncuları Talha Mayhoş ve Serdar Ümit Deniz ve Erhan Şentürk, forvetler Yakup Alkan ve Abdülkadir Özgen ile 2 ya da 3 ismi daha katmak istiyor. Bu isimlerden 21 yaşındaki Erdinç dışındaki futbolcuların tamamı kontenjana takılıyor.

KOCAELİSPOR 8 İSİM 24 YAŞINDAN BÜYÜK

Kocaelispor’da Kaptan Hamza Mutlu ile birlikte Can Emre, Murat Başak, Mesut Özdemir, Mert Yavuz, Sefa Narin, Burak Süleyman, Kemal Can Aydemir ve Kadir Öge kontenjana giren isimler. Teknik Direktör Engin Korukır’ın deneyimli isimleri transfer etmek istediği düşünüldüğünde Kocaelispor’u bu konu ile ilgili sıkıntılı bir süreç bekleyecek.

ŞENTÜRK VE ÖZGEN İÇİN VALİ DEVREDE

Öte yandan Kocaelispor’un geride bıraktığımız sezon Çorum’da şampiyonluk yaşayan Yakup Alkan’ın anlaşmaya çok yakın olduğu belirtilirken, geçen sezon Samsunspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Erhan Şentürk ve forvet Abdülkadir Özgen’in transferleri ile ilgili de Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un devrede olduğu öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre ilimizde faaliyetlerini sürdüren ve Yılport’un sahibi Yüksel Yıldırım’ın iki futbolcu ile ilgili Kocaelispor’a sponsorluk yapacağı belirtildi. Erdem ÖVÜÇ

KOCAELİSPOR’DA KONTENJANA GİREN FUTBOLCULAR

Can Emre Yücel - 1983

Murat Soner Başak - 1984

Hamza Mutlu - 1986

Kadir Öge - 1988

Mesut Özdemir - 1993

Burak Süleyman - 1994

Mert Yavuz - 1994

Sefa Narin – 1994

Kemal Can Aydemir - 1994

TRANSFERİ DÜŞÜNÜLEN FUTBOLCULARIN YAŞLARI

Ercüment Kafkasyalı – Kaleci –1985 - (Kontenjan)

Abdülkadir Özgen – Forvet – 1986 - (Kontenjan)

Talha Mayhoş – Orta Saha – 1988 - (Kontenjan)

Erhan Şentürk –Kanat – Orta saha - 1989 (Kontenjan)

Serdar Ümit Deniz – Merkez Orta Saha – 1989 - (Kontenjan)

Yakup Alkan – Forvet – 1992 - (Kontenjan)

Erdinç Karakaş – Sol Bek – 1998 - (Kontenjan değil)