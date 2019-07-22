3. Lig’de mücadele eden takımlar 18 kişilik kadrolarında 10 kontenjandan fazla bulunduramıyor. 1994 doğumlu ve daha büyük futbolcuların kontenjan olarak değerlendirildiği ligde Kocaelispor bu konuda zahmetli bir süreç yaşayabilir.
STATÜ NE DİYOR?
TFF statüsü bu sezon 25 yaş üstünü kontenjan olarak kabul etti. Buna göre bir takım maç listesinde, 31.12.1994 tarihinden önce doğmuş en fazla 10 futbolcuya yer verebilecek. Aynı şekilde bir maç kadrosunda 01.01.1995 ve sonrası doğumlu en az 8 futbolcu bulundurulacak. Buna uymayan kulüpler hükmen yenik sayılacak.
1’İ HARİÇ TAMAMI TAKILIYOR
Yeşil Siyahlılar transfer yasağı kalktığında kadrosuna kaleci Ercüment Kafkasyalı, sol bek Erdinç Karakaş, orta saha oyuncuları Talha Mayhoş ve Serdar Ümit Deniz ve Erhan Şentürk, forvetler Yakup Alkan ve Abdülkadir Özgen ile 2 ya da 3 ismi daha katmak istiyor. Bu isimlerden 21 yaşındaki Erdinç dışındaki futbolcuların tamamı kontenjana takılıyor.
KOCAELİSPOR 8 İSİM 24 YAŞINDAN BÜYÜK
Kocaelispor’da Kaptan Hamza Mutlu ile birlikte Can Emre, Murat Başak, Mesut Özdemir, Mert Yavuz, Sefa Narin, Burak Süleyman, Kemal Can Aydemir ve Kadir Öge kontenjana giren isimler. Teknik Direktör Engin Korukır’ın deneyimli isimleri transfer etmek istediği düşünüldüğünde Kocaelispor’u bu konu ile ilgili sıkıntılı bir süreç bekleyecek.
ŞENTÜRK VE ÖZGEN İÇİN VALİ DEVREDE
Öte yandan Kocaelispor’un geride bıraktığımız sezon Çorum’da şampiyonluk yaşayan Yakup Alkan’ın anlaşmaya çok yakın olduğu belirtilirken, geçen sezon Samsunspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Erhan Şentürk ve forvet Abdülkadir Özgen’in transferleri ile ilgili de Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un devrede olduğu öğrenildi. Elde edilen bilgilere göre ilimizde faaliyetlerini sürdüren ve Yılport’un sahibi Yüksel Yıldırım’ın iki futbolcu ile ilgili Kocaelispor’a sponsorluk yapacağı belirtildi. Erdem ÖVÜÇ
KOCAELİSPOR’DA KONTENJANA GİREN FUTBOLCULAR
Can Emre Yücel - 1983
Murat Soner Başak - 1984
Hamza Mutlu - 1986
Kadir Öge - 1988
Mesut Özdemir - 1993
Burak Süleyman - 1994
Mert Yavuz - 1994
Sefa Narin – 1994
Kemal Can Aydemir - 1994
TRANSFERİ DÜŞÜNÜLEN FUTBOLCULARIN YAŞLARI
Ercüment Kafkasyalı – Kaleci –1985 - (Kontenjan)
Abdülkadir Özgen – Forvet – 1986 - (Kontenjan)
Talha Mayhoş – Orta Saha – 1988 - (Kontenjan)
Erhan Şentürk –Kanat – Orta saha - 1989 (Kontenjan)
Serdar Ümit Deniz – Merkez Orta Saha – 1989 - (Kontenjan)
Yakup Alkan – Forvet – 1992 - (Kontenjan)
Erdinç Karakaş – Sol Bek – 1998 - (Kontenjan değil)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz