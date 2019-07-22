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Korukır: Gençlerimiz cevap veremedi

Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır, Beşiktaş ile oynayan maçın ardından basının sorularını yanıtladı.
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Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır, Beşiktaş ile oynayan maçın ardından basının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam genç futbolcuların ikinci yarıdaki futbola cevap veremediklerini ifade etti.

BİR DAHA NEREDE BULACAKSIN

İkinci yarıdaki mücadelenin beklentilerin çok altında olduğunu belirten Korukır şunları söyledi: Hazırlık maçlarının lig için ölçü olacağını düşünen bir hoca değilim. Rakibimiz Türkiye’nin en önemli 3-4 takımından birisi. Ama özellikle ikinci yarı mücadele olarak beklentimin çok altında kaldı. Tamam, çok yükleniyoruz, günde 2 antrenman yapıyoruz ancak ikinci yarıda rakibin gençlerine bizim gençlerimizin daha güzel cevap vermesi, strese girmemesi, biraz daha kendilerine güvenmeleri lazımdı. Böyle takımları bir daha nerede bulacaksın?

ZORLU RAKİPLERLE OYNAMAK İYİDİR

İlk yarı mücadele olarak fena değildik, direnç gösterdik. Fiziksel olarak eksiklerimiz olabilir fakat çok basit goller yedik. Neticesinde bir hazırlık maçı ancak skor hoş değil. Gençlerimiz bundan bir ders çıkaracaktır. Bunları da zamanla geliştireceğiz. Bu maç mental olarak bize çok şey katmıştır. Perşembe günü Samsunspor ile oynayacağız. Onlar da 2. Lig’deler ama 1. Lig takımı gibi oldular. Yıllardır bu işin içinde olan birisi olarak söylüyorum. Zorlu rakiplerle oynamak daha iyidir. Eksiğimiz fazla. Transfer açılacak gözü ile bakıyorum.Açılmazsa da mücadeleden kaçacak halimiz yok.

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