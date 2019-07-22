Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz

Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile gerek maç içinde gerekse de maç sonrası sohbet etti. İkilinin samimiyeti dikkatlerden kaçmazken, Üzülmez, Orman’a “İyi ve kaliteli genç varsa değerlendirebiliriz” dedi. Orman’ın konu ile ilgili olumlu bir düşünceye sahip olduğu öğrenildi ve futbolcu tasarrufunun Abdullah Avcı’ya ait olduğunu belirtti.