Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile gerek maç içinde gerekse de maç sonrası sohbet etti. İkilinin samimiyeti dikkatlerden kaçmazken, Üzülmez, Orman’a “İyi ve kaliteli genç varsa değerlendirebiliriz” dedi. Orman’ın konu ile ilgili olumlu bir düşünceye sahip olduğu öğrenildi ve futbolcu tasarrufunun Abdullah Avcı’ya ait olduğunu belirtti.
Bugün 17:00 TSİ- Spor
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz
Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile gerek maç içinde gerekse de maç sonrası sohbet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz