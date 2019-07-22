İlimizin deneyimli teknik adamları arasında yer alan Naci Keleş, Kocaelispor’un Beşiktaş ile oynadığı maçı izledi. Riva’da UEFA B Kursu gören Naci Keleş “Kocaelispor’umuzu burada izlemek büyük keyif. Benim için de iyi bir tesadüf oldu. 10 gün sonra kurs sona eriyor” dedi. Naci Keleş, Kocaelispor’un başarılı sol beki Kadir Öge ile de sohbet etti ve ikili gazetemize fotoğraf verdi.
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Naci Keleş: Benim için de tesadüf oldu
İlimizin deneyimli teknik adamları arasında yer alan Naci Keleş, Kocaelispor’un Beşiktaş ile oynadığı maçı izledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz