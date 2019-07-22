Hakan Doğan Derince’de!..

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, kadrosuna Körfezli forvet Hakan Doğan’ı kattı. Geride bıraktığımız sezon Nevşehirspor’da oynayan, 1997 doğumlu futbolcu ile 1 yıllık sözleşmeye imza atıldı. Hakan’ın transferi ile Sarı Lacivertliler kadrosuna önemli bir takviye yapmış oldu.