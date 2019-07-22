3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, kadrosuna Körfezli forvet Hakan Doğan’ı kattı. Geride bıraktığımız sezon Nevşehirspor’da oynayan, 1997 doğumlu futbolcu ile 1 yıllık sözleşmeye imza atıldı. Hakan’ın transferi ile Sarı Lacivertliler kadrosuna önemli bir takviye yapmış oldu.
Bugün 17:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:06 TSİ
Hakan Doğan Derince’de!..
3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Belediye Derincespor, kadrosuna Körfezli forvet Hakan Doğan’ı kattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz