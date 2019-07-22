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Artık herkes otobüslere reklam giydirecek!

Kocaeli’nin en köklü reklam ajanslarından Global Medya, reklama ve tanıtıma ihtiyacı olan bütün firmalar otobüs giydirme reklamı yapsın diye 3 aylık reklam fiyatını 3.000 lira yaptı. Üstelik araçların arkası ve iki yanı fiyata dahil oldu. Ayrıca bütün vergi ve harçları da Global Medya ödüyor. Bununla da bitmedi,  reklam yapılacak araçların giydirilmesi ve baskısı da ücretsiz yapılıyor.
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Kocaeli’de yaklaşık 18 yıldır reklam ajansı olarak faaliyet gösteren Global Medya, otobüs reklam giydirme alanında yaptığı kampanya ile reklama ve tanıtıma ihtiyacı olan bütün firmalara inanılmaz bir imkan sağlıyor.

HER FİRMA REKLAM YAPABİLECEK

Ülke ekonomisi olarak ciddi bir ekonomik dar boğazdan geçtiğimizi ifade eden Tahsin Keskin gerçekleştirdikleri kampanya hakkında şunları söyledi: ‘’Ekonomik dar boğazdan geçen firmalarımıza ciddi bir katkıda bulunmak istedik. İhtiyacı olan bütün firmalarımızın reklam yapması için biz de imkanlarımızı seferber ettik doğrusu. İhtiyacı olan dedim ama ihtiyacı olmayan firma da yok gibi zaten. Çünkü her geçen gün pazarın daralmasına karşın yeni yeni firmaların açılmasıyla alternatifler çoğalıyor, dolayısıyla rekabet daha da kızışıyor. Eski zamanlardaki gibi oturup müşteri bekleme dönemi bitti artık. Sattığın ürün ne kadar iyi olsa da farkındalık yaratmak kaçınılmaz bir zaruret oldu. Zaten esnaf sıkıntı içinde. Bu amaçla otobüs reklam giydirme alanında ciddi bir kampanya başlattık.  Otobüslerde reklam yapacak firmalarımız için aracın arkası ve iki yanı olmak üzere 3 tarafına reklam giydirmesi yapıyoruz. Hemen belirtmem gerekiyor ki etkili bir tanıtım için aracın üç tarafına reklam giydirilmesi şarttır. Ayrıca araçların bütün vergi ve harçlarını biz karşılıyoruz. Üstelik araçların giydirilmesi ve baskısını da biz yapıyoruz. Bununla da kalmıyoruz. Ücretsiz tasarım ve kampanya hazırlığı da yapıyoruz. 1 araç için 3 aylık reklam fiyatımız her şey dahil 3.000 lira+KDV. 15 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek kampanyamızda her hangi bir adet ve araç sınırı yok. Yani ister bir araç olsun, ister 10 araç olsun fiyat değişmiyor.’’dedi.

Otobüs reklam giydirme kampanyası konusunda Global Medya’dan bilgi almak isterseniz 0262.323 8 323 – 0532 221 01 94 – 0555 142 53 41 nolu telefonları arayabilirsiniz.

Bugün 14:06 TSİ - Ekonomi

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