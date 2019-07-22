Alınan bilgi ve iddialara göre, Körfez Çamlıtepe Mahallesi'nde ikamet eden ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Haşim Kiraz ile ev hanımı eşi Türkan Kiraz'ın çocukları 40 günlük Asel Kiraz, aniden morarmaya başladı.

KUCAĞINDA VEFAT ETTİ

Yüzünün morardığını gören aile hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ambulansa bindirerek çocuğu özel bir hastaneye götürmek isterken, minik bebek babasının kucağında vefat etti. Minik bebeğin otopsiden sonra toprağa verileceği bildirildi.