İki süpermarket birleşiyor

ISN News haber sitesinin haberine göre Barclays, Casino'nun ana hissedarı Jean-Charles Naouri'nin karşılaştığı finansal zorlukların ardından gelen birleşme haberlerine paralel olarak müşterilerine gönderdiği notta, söz konusu birleşmeye yönelik desteğini, Carrefour CEO'su Alexandre Bompard'ın sektörün gelecek yıllarda bütünleşme çağrısına dayandırdı.
DOĞRU BİR STRATEJİ OLUŞTURULACAK
Fransa'da piyasanın yüzde 30'unu ve Brezilya'da yüzde 50'sine sahip olan Barclays, rekabet yetkililerinin bazı mağazaların kapanmasını talep edebileceğini belirtirken, olabildiğince iş ve mağazanın kapanmasını engellemek için doğru bir strateji oluşturulacağını vurguladı. DHA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz