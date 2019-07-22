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Bugün 14:35 TSİ- Ekonomi G: Bugün 14:39 TSİ

İki süpermarket birleşiyor

Birleşik Krallık merkezli Barclays, Fransa merkezli Casino ve Carrefour süpermarket zincirleri arasında olası bir birleşmeye olumlu bakıyor.
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ISN News haber sitesinin haberine göre Barclays, Casino'nun ana hissedarı Jean-Charles Naouri'nin karşılaştığı finansal zorlukların ardından gelen birleşme haberlerine paralel olarak müşterilerine gönderdiği notta, söz konusu birleşmeye yönelik desteğini, Carrefour CEO'su Alexandre Bompard'ın sektörün gelecek yıllarda bütünleşme çağrısına dayandırdı.

DOĞRU BİR STRATEJİ OLUŞTURULACAK

Fransa'da piyasanın yüzde 30'unu ve Brezilya'da yüzde 50'sine sahip olan Barclays, rekabet yetkililerinin bazı mağazaların kapanmasını talep edebileceğini belirtirken, olabildiğince iş ve mağazanın kapanmasını engellemek için doğru bir strateji oluşturulacağını vurguladı. DHA

Bugün 14:35 TSİ - Ekonomi

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