Kocaeli Tıp Merkezi'nin konkordato süresi belli oldu

Özel Kocaeli Tıp Merkezinin beklediği konkordato kararı çıktı. Tıp merkezine üç aylık kesin mühlet kararı verildi. Bu süre zarfında Özel Kocaeli Tıp Merkezinde Şakir Süloğlu, Hakan Çebi ve Ahmet Cemkut Badem komiser olarak görev yapacak.

Söz konusu kararda şu ifadelere yer verildi:

“Davacı İZMİT ÖZEL POLİKLİNİK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan konkordato davası nedeniyle; Davacı şirket hakkında 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup İcra İflas Kanununun 288/2 maddesi uyarınca bu kararın ilanı gerekmekle;Davacı hakkında 17/07/2019 günü saat 10:00 itibariyle konkordato kapsamında üç ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup Şakir Süloğlu, Hakan Çebi ve Ahmet Cemkut Badem geçici konkordato komiseri olarak atanmış ve İİK'nun 288/2 maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde geçici mühlet kararı ve atanan geçici konkordato komiserinin ilanına karar verilmiştir.

İPTAL İÇİN BAŞVURU YAPILABİLİR

2004 Sayılı İİK 288/1 maddesi uyarınca geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan, İİK 294 maddesi uyarınca;

"-Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetlerin işlememesine,

-206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinden, 206. maddenin 1. sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla yapılan takiplerin bu hükmün dışında bırakılmasına,

-Konkordato mühletinin verilmesinden önce müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise bu devir hükümsüz olduğundan konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel bir alacağın devrine ilişkin yapılıp, ancak devredilen alacağın konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğan alacaklara ilişkin devir sözleşmesinin hükümsüz sayılmasına,

-Davacı tarafça verilmiş olan teminat mektuplarının nakde çevrilmesinin tedbiren önlenmesine,

-Davacı şirketin üçüncü kişiler nezdinde bulunan alacaklarının haciz, muhafaza ve tahsil edilmesinin ve İİK 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesinin önlenmesine,

-İİK 295 maddesi uyarınca; geçici mühlet süresince rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceği veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinden takip yapılamaması veya takiplerin durdurulmasına ilişkin tedbirin rehinli alacaklar yönünden uygulanmamasına, ancak rehinli alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılmış veya yapılacak takiplerde muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışına ilişkin işlemlerin yapılmamasına, muhafaza ve satışa ilişkin işlemlerin durdurulmasına,

-İİK 297. Maddesi uyarınca davacının, mahkememizin izni dışında geçici mühletin verildiği tarihten itibaren rehin tesisi işlemi yapmasının, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, üzerlerinde takyidat işlemleri yapmasının ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının yasaklanmasına, aksi takdirde bu işlemlerin hükümsüz olduğuna, davacının bu hükme yada komiserin ihtarlarına aykırı davranışı halinde mahkememizce borçlunun malları üzerinde tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği veya 292. madde kapsamında mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar verilebileceğine," karar verildiğinden,

Keyfiyetin gazetede ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,

Davanın duruşmasının 16/10/2019 günü saat 11:20'de mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur.”