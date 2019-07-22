ECC’den çalgılı çengili yaza merhaba partisi

Her yıl şirket çalışanlarını ve davetlilerini geleneksel yaza merhaba yemeğinde ağırlayan ECC Madencilik İnşaat Sanayi Limited Şirketi sahipleri Kadir Kugu ve Mustafa Birinci, aynı geleneği bu sene de sürdürdü. Vezirçiftliği mahallesi Körfez sokak No:6/A adresindeki şirket merkezinde gerçekleşen yemeğe şirket avukatı Hümeyra Nur Yavuz, şirket yöneticileri ve çok sayıda şirket çalışanı katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ECC Madencilik Şirketi ortağı ve Genel Müdürü Mustafa Birinci, “ ECC Mühendislik olarak başta otomotiv, otomotiv yan sanayi, kağıt, çimento, gıda ve tekstil sektörlerinde projelendirme dahil olmak üzere mühendislik ve üretim hizmeti vermektedir. Bu başarı öyküsünü siz değerli çalışanlarımız ile birlikte gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

“AMAÇ BİR ARAYA GELMEK”

Şirket olarak, çalışanların birlik ve beraberliğine önem verdiklerini belirten Birinci, “ECC Mühendislik şirketi olarak aynı zamanda Manisa fabrikamızda, Ege Bölgesine hizmet vermekteyiz. Bu manada her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya gelerek hem yorgunluk atalım, hem de yoğun geçecek günler öncesinde sizlerle bir arada olmak istedik. Avukatımız Hümeyra Nur Yavuz’da sizlere hukuki konularda bilgi verecektir. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KEMENÇE SÜRPRİZİ

Konuşmaların ardından Avukat Hümeyra Nur Yavuz, personellere yönelik olarak, iş yeri ve çalışan arasındaki hukuki sorumluluklar konusunda bilgilendirmede bulundu. Yavuz, ECC Mühendislik şirketinin önemli bir firma olduğunu belirterek, hukuki konulara ve çalışanlarına önem verdiğini ifade etti. Devam eden etkinlikte şirket yetkilileri tarafından mangal partisinde devam edilen Kemençeci Nusret’i de çalışanlara sürpriz yaptı. ECC Madencilik personellier gün boyunca gönüllerince eğlenirken, organizasyon için şirket yetkililerine teşekkür ettiler.