Terkoğlu: Cumhuriyet çöktükçe, ayrıcalıklar yükseliyor

Barış Pehlivan ile Fettullah Gülen Terör Örgütü’nün iç yüzünü döktükleri Metastaz adlı kitapla sık sık gündeme gelen Barış Terkoğlu, Türkiye Komünist Partisi Darıca İlçe Örgütü’nün, "Metastaz ve Devletin Yeni Düzeni" adlı söyleşisine katıldı. Türkiye’nin içinde bulunduğu demokratik ve siyasal durum hakkında önemli tespitlerde bulunan Barış Terkoğlu, “Cumhuriyet düzenleri anayasal kurallara bağlı düzenlerdir. Cumhuriyetin çöktüğü yerlerde kurallar ortadan kalkar. Bunların olmadığı yerlerde imtiyazlar, ayrıcalıklar yükselmeye başlar. Dini ayrılıkçılıklar yükselmeye başlar, birileri ben daha üstünüm demeye başlar. Tarikatları ve cemaatleri kastediyorum. Sınıfsal ayrıcalıklar başlar. Teknik olarak hukukta cinayeti işleyen aynı hukuk sitemine aittir ancak imtiyazlar yükselirse zenginler yoksullar ile aynı yasalara tabi olmak istemezler. Bazı aileler yükselmeye başlar. Bazı siyasi partilerin imtiyazları başlar. Türkiye’de son 15 yılda yaşanan durum budur” dedi.

“TARİKATLAR METASTAZ YAPIYOR”

Çeşitli tarikatların, devlet içinde farklı adlarla yeniden örgütlenmesini, kanserli hücrelerin metastaz yapmasına benzediğini belirten Terkoğlu, “Paris’te mezhep savaşları sonucunda 30.000 insan boğazlandığında bir siyasal karara varıldı. Burada laiklik kararı alındı. İnsanlar yargılanırken mezhebine göre değil suç işleyip işlemediğine göre yargılansınlar diye karar verdiler. Sadece Nurculuğun devletin içerisinde sayabileceğim 10 farklı kolu var. Sadece İsmail Ağacılar bile kendileri içinde üçe dörde ayrılıyorlar. Toplumu inançlar ile bölmek barış getirmiyor. Toplumu parçalayan bir yaklaşım oluşuyor. Türkiye’de bütün tarikatların hepsi her konuda, cinsel meselelerden, sakal kesimi gibi basit dini konulara kadar her konuda ayrışıyorlar. Hepsinin ayrı zikir törenleri var. Fethullahçılar’ın örgütlendikleri düzene kanser deniliyordu şimdi de farklı adlar ile yayılarak yeniden örgütlenen bu düzene metastaz diyoruz “ifadelerini kullandı.

“ŞEYHİN KURALLARINA BAĞLILAR”

Bu tip cemaatlerin, aklın ve bilimin değil, tarikat şeyhlerinin kurallarına bağlı olduğunu söyleyen Terkoğlu, “Tarikat şeyhinin yazmış olduğu kurallara bağlılar. ‘Sen kendi başına çok sayıda Allah’ın adını anarsan değil sana yazdığım kurallar çerçevesinde Allah’ın adını şu şekilde zikir edersen geçerlidir’ diyerek Allah ile insanlar arasına elçi sokuyorlar. Çok yaygın bir tarikat olan Menzilciler, zikir için çuvalın içine giriyor, ilgili sözleri arka arkaya dile getiriyor. Metastaz kitabının başında yer alan fotoğrafta polis akademisinde ceketini kafasına çekenler işte bu menzilciler. .. Özetle cumhuriyet düzeni çökerken imtiyazlar yükseliyor. Ayrıcalıklı olan artık saklanamayacak kadar gözümüze batıyor” diye konuştu.