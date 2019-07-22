Yusuf ile Arzu mutluluğa evet dedi

AKP Kandıra eski İlçe Başkanı Yunus Özder ve eşi Gülcan Özder çiftinin oğulları Yusuf Özder, Kandıra Güreş Ağası ve AKP Eski Yönetim Kurulu Üyesi Hasan İnci ve eşi Hava İnci çiftinin kızları Arzu İnci ile evlendi. Namazgâh Kültür Merkezi’nde davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen düğün törenine AKP camiasından çok sayıda isim katıldı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğün, keyifli anlara sahne olurken, damadın babası Yunus Özder, kendilerini özel günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

CUMHUR İTTİFAKI BULUŞTU

Düğün törenine katılanlar arasında AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP Milletvekili İlyas Şeker, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç, Akçakocalı İş Adamı Cihat İnci , Lastik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Alperen Şakacı, MHP İlçe Başkanı Ahmet Uğur, AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, MHP Kartepe İlçe Başkanı Murat Kalender, Belediye Meclis Üyesi İsmet Gürler, Kandıralı İş Adamı Zeynel Köken, Lastik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Ulusoy, Kandıra Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dursun yer aldı.