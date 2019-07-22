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Outlet Center'da unutulan eşyalar 1 ay sonra vakıflara dağıtılacak

Outlet Center İzmit’i ziyaret eden müşteriler tarafından unutulan eşyalar, bir ay içinde sahipleri ortaya çıkmazsa ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

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Outlet Center İzmit’te 2017 yılında ziyaretçiler tarafından unutulan eşyalar bir araya toplandı. Merkezde unutulan eşyalar arasında; cep telefonundan pazar arabasına, şemsiyeden makyaj malzemesine, çoraptan otomobil anahtarına kadar birçok eşya aylarca sahiplerini bekledi. Ancak eşyaların sahibi ortaya çıkmayınca, Outlet Center İzmit yönetimi, daha önceki yıllarda olduğu gibi unutulan bu eşyaların ihtiyaç sahibi insanların işine yaraması için hayır kurumlarına vermeye karar verdi.

1 AY SÜRE

2017 yıllında Outlet Center İzmit’te unutulan eşyalar bir ay daha bekletilecek. Unutulan eşyaların bu süre içinde de sahipleri çıkmazsa, eşyalar hayır kurumlarına bağışlanacak. Bu süre içinde kişiler, kayıp eşyaların kendilerinin olduğunu ispatlarsa bunları alabilecek. Bu süre içinde müracaat eden olmazsa para Mehmetçik Vakfı’na diğer eşyalar ise hayır kurumlarına bağışlanacak. Outlet Center İzmit’te unutulan her eşyanın tarihi, unutulduğu yer, yönetime kimler tarafından teslim edildiği tutanaklarda yer alıyor. Bu arada, unutulan gıda ürünlerinin ise, son kullanma tarihleri geçtiği için imha ediliyor.

NELER YOK Kİ…

Müşteriler tarafından 2017 yılında toplam, 238 parça unutulan eşyanın 142 adedi sahiplerine teslim edilirken 96 adet unutulan eşya yönetimde muhafaza ediliyor. Outlet Center İzmit yönetiminde müşteriler tarafından unutulan eşyaların arasında; çanta, bebek & çocuk çantası, cüzdan, kol saati, giysi, ayakkabı, cep telefonu, makyaj malzemesi, şemsiye, güneş gözlüğü, gömlek, çorap, çalar saat, şapka, pazar arabası, otomobil anahtarı ve ziynet eşyası gibi birçok eşya bulunuyor.

Bugün 14:51 TSİ - Ekonomi

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