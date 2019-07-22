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Çağla ile İsmail hayatını birleştirecek

Gebze’nin tanınmış işadamlarından olan Ataman Adıgüzel’in kızı Çağla ile Binnur – Oktay Ünal çiftinin oğulları İsmail hayatını birleştirecek.
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Gebze sevilen iş insanlarından Ataman Adıgüzel ve eşi Selma Adıgüzel’in kızları Av. Çağla Adıgüzel ile Oktay- Binnur Ünal çiftinin oğulları Av. İsmail Ünal hayatlarını birleştirmeye hazırlanıyor. Çağla ve İsmail çifti 27 Temmuz 2019 Cumartesi saat 19.00’da Mollafenaride bulunan Doğa çiftlik Evi’nde evlenecek. Düğüne siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetlinin yanı sıra çiftin yakınlarının da ilgi göstermesi bekleniyor.

Bugün 15:04 TSİ - Yaşam

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