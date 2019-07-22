Gebe Okulu’nda eğitimler devam ediyor

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nin anne adaylarına yönelik uyguladığı gebe eğitimleri temmuz ayında da hız kesmeden devam ediyor. Program dahilinde anne adaylarına, gebelik süreci, gebelikte karşılaşılan sorunlarla baş etme yolları, beslenme, doğum korkusu, plates, egzersiz, nefes teknikleri, doğumhane uygulamaları, hormonların doğuma etkisi, bebek bakımı, emzirme teknikleri, anne sütünün faydaları ve lohusalık süreci konulu eğitimler veriliyor. Proje hakkında konuşan Gölcük Devlet Hastanesi Başhekimi Yüksel Pehlevan, eğitimlerin son derece faydalı şekilde ilerlediğini ve anne adaylarının doğum sürecine etkili bir şekilde hazırlandığını belirtti.