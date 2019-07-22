Sanatçılar sempozyumdan memnun

Gölcük’te geleneksel olarak kapılarını sanatseverlere açan, Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’nun 26’ıncısı devam ediyor. Sempozyuma eserleri ile katkı veren sanatçılar da, sempozyum hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Şahin Karakuş, Sanem Tufan, Şenol Bora, Bahman Chegeni ve Pedro Jordan, sempozyumda eserleri ile birlikte yer almaktan büyük keyif duyduklarını aktardı.