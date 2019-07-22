Gölcük’te geleneksel olarak kapılarını sanatseverlere açan, Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’nun 26’ıncısı devam ediyor. Sempozyuma eserleri ile katkı veren sanatçılar da, sempozyum hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Şahin Karakuş, Sanem Tufan, Şenol Bora, Bahman Chegeni ve Pedro Jordan, sempozyumda eserleri ile birlikte yer almaktan büyük keyif duyduklarını aktardı.
Bugün 15:06 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 15:08 TSİ
Sanatçılar sempozyumdan memnun
26. Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’na katılan sanatçılar, etkinlikte yer almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi
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Bugün 15:06 TSİ - Kültür-Sanat Yazdır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz