Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:06 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 15:08 TSİ

Sanatçılar sempozyumdan memnun

26. Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’na katılan sanatçılar, etkinlikte yer almaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük’te geleneksel olarak kapılarını sanatseverlere açan, Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’nun 26’ıncısı devam ediyor. Sempozyuma eserleri ile katkı veren sanatçılar da, sempozyum hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Şahin Karakuş, Sanem Tufan, Şenol Bora, Bahman Chegeni ve Pedro Jordan, sempozyumda eserleri ile birlikte yer almaktan büyük keyif duyduklarını aktardı.

Bugün 15:06 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Ormanya, BKM'nin filmine ev sahipliği yapacak mask
Ormanya, BKM'nin filmine ev sahipliği yapacak
Tarihi cami tam 687 yıldır ayakta duruyor mask
Tarihi cami tam 687 yıldır ayakta duruyor
Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı mask
Tarihi bina iş makinesiyle yıkıldı
Sanatçılar sempozyumdan memnun mask
Sanatçılar sempozyumdan memnun
Borçka bir başka güzel mask
Borçka bir başka güzel
Oraya giden büyüleniyor... Su altında yatan tarih! mask
Oraya giden büyüleniyor... Su altında yatan tarih!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet... mask
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet...
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak... mask
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak...
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu mask
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu
“Reis bizi Afrin’e götür” diyen başkan bedelli askerliğini tamamladı mask
“Reis bizi Afrin’e götür” diyen başkan bedelli askerliğini tamamladı
Derince’ye diş hastanesi yapılacak mask
Derince’ye diş hastanesi yapılacak

GALERİ

Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Beşiktaş: 7 Kocaelispor: 1 (Bitti) mask
Beşiktaş: 7 Kocaelispor: 1 (Bitti)
Uzlaşma olmazsa direniş olur! mask
Uzlaşma olmazsa direniş olur!
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı mask
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı
Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu mask
Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu mask
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL