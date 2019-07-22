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KTO ve Konak protokol yeniledi

Körfez Ticaret Odası ve Konak Hastanesi arasındaki protokol güncellenerek, yeniden imzalandı.
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Körfez Ticaret Odası, üyelerine yönelik protokollere devam ediyor. KTO, Konak Hastanesi bulunan protokolünü yenileyerek, üyelerine ek avantajlar sağladı. Protokol hakkında bilgilendirmelerde bulunan KTO Genel Sekreteri Berat Nas, “İmzaladığımız protokol kapsamında, KTO üyelerine Konak Hastanesi’nde tedavi olurken yüzde 15 avantaj sağlamış olacağız. İmzaladığımız yeni protokolümüzün üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“KANSER TARAMASI GELİYOR”

Protokolün, hayati önem taşıyan, ‘Kadın kanseri taraması’ ve ‘Saç ekimi’ konusundaki avantajlarla devam edeceğini kaydeden Konak Hastanesi Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Berkan Aslan ise, “Körfez Ticaret Odası üyelerine yönelik olarak imzaladığımız protokol KTO üyelerini önemli oranda faydalandırıyor olacağız. Ayrıca var olan protokole ek olarak temmuz ayı sonuna kadar Kadın kanser tarama ve erkek kanser tarama ile saç ekiminde de KTO üyelerine özel olarak ek avantajlar sağlıyor olacağız” dedi. Körfez Ticaret Odası üyeleri KTO kimlik kartları ile Konak Hastanesi avantajlarından indirimli olarak yararlanıyor olacaklar.

Bugün 15:08 TSİ - Ekonomi

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