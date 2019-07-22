Vatandaşlar kavşaktan memun

Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçe merkezine bağlantı sağlayan ve İstanbul - Ankara güzergahındaki araç trafiğini taşıyan Köseköy Kavşağını bu yılın şubat ayında hizmete sundu. Ulaşım ağını ciddi oranda rahatlattiği kaydedilen battı-çıktı ile D-100’de ulaşım sağlandı. Araç trafiğini rahatlatmasının yanı sıra yaya olarak da Kavşağı kullanan vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerini güvenli hale getirdiği aktarılan kavşağın, vatandaşları memnun ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz