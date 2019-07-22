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İstanbul'daki Suriyelilere 20 Ağustos'a kadar süre verildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir" denildi.
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İstanbul Valiliği, kaçak göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İlimizde ikamet izinli 522 bin 381 yabancı uyruklu, geçici koruma kapsamında 547 bin 479 Suriyeli misafir olmak üzere toplam 1 milyon 69 bin 860 kayıtlı yabancı bulunmaktadır" denildi.

"20 AĞUSTOS 2019 TARİHİNE KADAR SÜRE VERİLMİŞTİR"

"Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır dışı edilmelerine devam edilmektedir" denilen açıklamada, "Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici koruma kaydına kapalıdır. Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı) Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir" ifadeleri yer aldı. DHA

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Yorumlar

(2)
02

41 - Farkli ile gitse ne olur hepsini sinir dışı etmeleri lazim.

Yanıtla . 0Beğen 22 Temmuz 20:55
01

Amele - Suriyede savaş bitmedi mi.suriyeye gitsinler.ne işleri var burda.yaz bitince yallah suriye.olmassa arabistan veya yemen oda olmassa ,çin.bizim asker onların topraklarında canlarını veriyor,onlar burda laylaylom.yarın burda savaş çıksa,burdanda kaçarlar.savaşta ölen şehittir.peygamberlerin komşusu olur.savaştan kaçan ne olur,ahirette kime komşu olur.Allah (c.c) hakkı için savaşanların yanındadır.

Yanıtla . 17Beğen 22 Temmuz 17:14

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