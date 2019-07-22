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İzmitli iş adamı hayatını kaybetti

İzmit'in sevilen ve tanınan simalarından Fehmi Kanbur'un oğlu, iş adamı Nihat Kanbur hayatını kaybetti.
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İzmit'in sevilen ve tanınan simalarından Fehmi Kanbur'un oğlu, iş adamı Nihat Kanbur hayatını kaybetti. Kanbur İnşaatın kurucularından Nihat Kanbur’un cenazesi yarın (Salı) ikindi namazına müteakip İzmit Fevziye Camiinden kaldırılarak Kent Mezarlığına toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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Yorumlar

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Hekimoğlu - Allah rahmet eylesin

Yanıtla . 0Beğen 22 Temmuz 16:04

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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