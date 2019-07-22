İzmitli iş adamı hayatını kaybetti

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İzmit'in sevilen ve tanınan simalarından Fehmi Kanbur'un oğlu, iş adamı Nihat Kanbur hayatını kaybetti. Kanbur İnşaatın kurucularından Nihat Kanbur’un cenazesi yarın (Salı) ikindi namazına müteakip İzmit Fevziye Camiinden kaldırılarak Kent Mezarlığına toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.