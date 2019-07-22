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Yeniden Refah Partisi haftalık toplantısını yaptı

Yeniden Refah Partisi Kocaeli il yönetim kurulu haftalık toplantısı, yeni il binasında İl Başkanı Mehmet Aras başkanlığında  önceki akşam yapıldı. Toplantıda tarım politikaları ve yönetimde liyakate atıfta bulunan Aras, iktidar partisinin mantığının değişmesi gerektiğini söyledi.
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S400’lerin ülkemize gelmeye başladığını belirterek; “Bu dönemde ülkemizin tehdit algısı yükseldiği için hazır bir savunma sistemine acil ihtiyaç duyulmuş ve bunun tedariki Rusya’dan sağlanmıştır. Fakat buradan alınacak dersler vardır. Mutlaka kendi milli hava savunma sistemimizi üretme noktasında Ar-Ge çalışmalarına hız vermeli ve kendi öz kaynaklarımızla savunmamızı gerçekleştirerek ülkemiz için olmazsa olmaz olan savunma alanını başka ülkelerin inisiyatifine terk etmemeliyiz.”

“LİYAKATSİZ YÖNETİCİLER GÖREVLENDİRİLİYOR”

Ülkede üretenin adeta cezalandırıldığı bir dönemden geçildiğini belirten Aras, “Liyakatsiz, ehliyetsiz idareciler tüm sektörleri durma noktasına getirdi. İktidar partisi teşkilatlarında tanıdığı olan aldığı eğitim dalına bakılmaksızın kamunun sevk ve idaresinde görevlendirilmekte, bunun neticesine bir örnek verecek olursak; Tarım ve Orman Bakanlığı buna en güzel örnektir. Bakan beyin işletme mezunu dört yardımcısı var. Biri avukat, birisi inşaat mühendisi, birisi işletme mezunu, birisi ziraat mühendisi bu arkadaşların öz geçmişlerine bakıyoruz ne yazıyor? Hepsinin ortak paydası AKP’de il başkanı olmak veya eski milletvekili olmak. İşte tamda bu yüzden 10 yıldan fazla zamandır hayvan ithal ediyoruz ve her yıl bir önceki yıla göre ithal ettiğimiz hayvan sayısı artmakta” dedi.

“BU MANTIKLA DÜZELMEZ”

“Bakış açımızı değiştirdiğimizde bu sorunlar sorun olmaktan çıkacaktır” diyen Aras, “Yıllarca etrafımızdaki ülkelere canlı hayvan ihracatı yapan bir ülke, bugün ne acıdır ki ithal eder duruma gelmiştir. Gelinen bu durumun tek sorumlusu bugünkü iktidar ve bugün kendini ondan ayrı konumlandırmaya çalışan, adı yeni kendisi eskimiş olanlardır. Dönemin Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü’nün ifadesi ile AB ile yürütülen üyelik müzakerelerinde en zor konunun ‘10 yıl içerisinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan 25 milyonluk nüfusun 15 milyona indirilmesidir.’ beyanı bugün geldiğimiz durumun özetidir. Tarlasını eken çiftçiye, Hayvanını yetiştiren hayvancıya gelir garantisi vermeyenler, köprü yapana geçiş, hava alanı yapana uçuş garantisi verme hakkına sahip değildir. Bu işlerin düzeltilmesi iktidarın bu mantığı ile mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

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