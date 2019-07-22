Ellibeş, Dilovası’ndaki başarının sırrını anlattı

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 99. Gebze Danışma Meclisi'nin akabinde Dilovası'nda zaman geçirdi. Her hafta ilçeleri ziyaret edip, burada teşkilatla ve halkla bir araya gelen Ellibeş, daha önce İzmit Akmeşe, Gebze, Karamürsel ve Kandıra’ya gitmişti. Ellibeş’in son durağı 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 51 oyla zafer kazandığı Dilovası oldu. Sabah başlayıp, gece sona eren bu ziyarette Ellibeş’e İl Başkan Yardımcıları Halit Çokan, Ahmet Sönmez ile yöneticiler İlhan Yıldırım, Zeki Canşi ve Fazil Korkmaz eşlik etti. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile AKP Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut da ev sahibi olarak Ellibeş ve beraberindekilerin yanında yer aldı.

KAYMAKAM ALKAN'I ZİYARET ETTİ

Ellibeş, ilk olarak Dilovası İlçe Kaymakamı Mustafa Asım Alkan’ı ziyaret etti. Daha sonra esnaf buluşmalarıyla devam eden ilçe turunda çay bahçelerine de uğrayıp, halkla sohbet etti. Önceki dönem Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın hazırladığı ve önceki dönem meclis üyelerinin de yer aldığı programa konuk oldu. Ellibeş, kendilerini kalabalık bir grupla misafir eden Toltar’a, “Değerli dostuma misafirperverliği için teşekkür ederim” dedi. Ellibeş’in programında taziye ziyareti ve cenaze namazı da vardı. İlk olarak geçtiğimiz günlerde halk otobüsünden düşerek talihsiz şekilde hayatını kaybeden 18 yaşındaki Günay Gönül Açar’ın ailesine taziyede bulundu. Açar Ailesinin acısını paylaştıklarını kaydetti. Buradan Kıbrıs Gazisi Mahmut Öner’in (67) cenaze namazına katıldı.

TEŞKİLATLA BULUŞTU

Ellibeş’in yoğun geçen Dilovası programında STK ziyaretleri de vardı. Ellibeş ve beraberindekiler Eleşkirtler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ardından Ellibeş’in son durağı her ilçede olduğu gibi teşkilatlar oldu. Gece yarısına yakın AKP Dilovası ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kolları yönetimleriyle parti binasında toplantı yaptı. Ellibeş burada yaptığı konuşmada, “Dilovası, üzerinde en çok spekülasyon yapılan ilçemiz olduğu halde bugüne kadar hiç seçim kaybetmediğimiz bir bölgemiz. Burada yapılan hizmetlerin halkımıza en doğru şekilde anlatılması bu başarı grafiğinin en önemli etkenidir. Teşkilatımız, bütün unsurlarıyla Dilovası’nda çok çalışıyor. Halkımızla iç içe oluyor. Ama başarıyı yakaladıktan sonra korumak da çok önemlidir. Ben inanıyorum ki, bu başarıyı koruyacak güçte bir teşkilata sahibiz” dedi.