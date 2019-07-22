Akar, seçimler için Ukrayna’daydı

Meclis’in 1 Ekim’e kadar tatil edilmesi sonrası AGİTPA Komisyonu üyesi olan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar gözlemci olarak seçimleri takip etmek için Ukrayna’ya gitti. Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in parlamentoyu feshetmesi nedeniyle Pazar günü Ukrayna halkı, milletvekillerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

ABD SEÇİMİNDE DE YER ALMIŞTI

"Verkhovna Rada" olarak adlandırılan 450 sandalyeli parlamentosuna, seçim sistemi nedeniyle 225 milletvekili siyasi partilerin aday listesinden, kalan milletvekilleri ise "seçim bölgesi" listesinden girdi. Daha önce ABD seçimleri için de görevlendirilen Akar, gerçekleşen seçimleri komisyon olarak takip ederken partisini de yapılan seçimlere ilişkin bilgilendiriyor. Ukrayna’daki seçimleri Zelensky’nin partisi kazandı.