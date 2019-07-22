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Muharip Gaziler Derneği Kıbrıs Harekatını andı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Arslan, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. Yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.
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Açıklamasında Kıbrıs Barış Harekatı’nın önemine değinen Başkan Arslan, “20 Temmuz 1974’te başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı’nın bu yıl 45. Yıldönümünü kutluyoruz. Bu münasebetle Kıbrıs Türkü ve Müslüman kardeşlerimizin kurtulması için Kıbrıs Barış Harekatı’nda canlarını feda eden 498 şehidimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Kederli ailelerine de sabır diliyorum’’ dedi.

“KARDEŞLERİMİZ ESARETTEN KURTULDU”

Türk ordusunun harekatta üstün bir başarı gösterdiğini dile getiren Başkan Arslan, “Kıbrıs Harekatı basit bir harekat değildir. Ordumuz, bu harekatı büyük bir özveri ve başarıyla yürütmüştür. Orada yaşayan Türk ve Müslüman kardeşlerimizi bu esaretten kurtarmış, dünya devletlerine Türk’ün cesaretini ve kararlılığını göstermiş ve kanıtlamıştır. Harekatın son bulmasıyla Kıbrıs’ta yaşayan kardeşlerimiz hürriyetlerine, bağımsızlıklarına kavuşmuş ve K.K.T.C. hükümeti kurulmuştur. Tekrardan tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi şükran ve minnetle andığımı belirtmek isterim. Mekanları cennet olsun” dedi.

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