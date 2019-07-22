DSP Gölcük Harekâtı unutmadı

DSP Gölcük ilçe Başkanı Çağlayan Garipoğlu, Kuzey Kıbrıs harekatının 45. Yıldönümü dolayısıyla yayınladı mesajla; Kıbrıs Harekatında yaşamını şehitleri ve gazileri andı. Garipoğlu mesajında, “Kıbrıs halkının esarete boyun eğmemek için sayısız şehitler verdiği topraklarda, barış huzur ve özgür yaşamak üzere mücadeleden vazgeçmemiş, garantör devletlerinden biri olan Türkiye’nin dönemin başbakanı Bülent Ecevit’in "Biz adaya savaş için değil barış için gidiyoruz ve yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek istiyoruz” düşüncesi ile eyleme geçerek 20 Temmuz 1974 Barış Harekatıyla özgürlüğe kavuşmuştur.



ECEVİT VE DENKTAŞ’I ANDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne olan derin bağlarımızla, bağımsızlık için savaşan, dirayet ile yolundan sapmayan mücadele dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Onursal Genel Başkanımız Bülent Ecevit ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, mücadelede nefes olan tüm yurttaşları saygı ile selamlıyorum” ifadelerini kullandı.