Başsavcı Karakoç, göreve başladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Kandıra Adliyesi’ndeki görev değişimi tamamlandı. Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir’in Ağrı Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasının ardından yerine Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’ndan Emrah Karakoç atandı. Görevine başlayan Karakoç, Kandıra’nın çok şirin bir ilçe olduğunu söyleyerek görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

VATANDAŞ RAHAT OLSUN

Kandıra’da görev yaptığı süre içerisinde adalet hizmetini en üst seviyede gerçekleştirmeye çalışacağını belirten Karakoç, vatandaşların haklarını özgürce arayabilmeleri, gönül rahatlığıyla adliyeye gelebilmelerini sağlamak için var gücüyle çalışacağını kaydetti. 1989, Çorum doğumlu olan Karakoç, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Meslekte 7’nci yılını dolduran Karakoç, Balıkesir ve Diyarbakır’daki görevinin ardından Kandıra’ya Başsavcı olarak atandı.