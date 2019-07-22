Acar, helallik istedi

Gölcük Din Görevlileri Derneği Başkanı Zekeriya Acar, kutsal Hac görevi için yola çıkan ve yola çıkacak hacı adaylarına güzel ve sevabı bol, günahlardan arınmış bir hac dönemi dilediğini ifade etti. Acar, ayrıca salı günü Hac görevi için yola çıkacaklarını söyleyerek, tüm dostlarından ve sevenlerinden helallik istedi. “Gönül ister ki böyle bir yola hukukumuzun olduğu herkesle görüşerek çıkalım” diyen Acar, “Görüşemesek de, sözlerimizin ulaştığı, her dosta varsa hakkımız helal ediyor, her dosttan helallik umuyoruz. Bizlere haklarınızı lütfen helal ediniz’’ dedi.