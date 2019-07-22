Gölcük Din Görevlileri Derneği Başkanı Zekeriya Acar, kutsal Hac görevi için yola çıkan ve yola çıkacak hacı adaylarına güzel ve sevabı bol, günahlardan arınmış bir hac dönemi dilediğini ifade etti. Acar, ayrıca salı günü Hac görevi için yola çıkacaklarını söyleyerek, tüm dostlarından ve sevenlerinden helallik istedi. “Gönül ister ki böyle bir yola hukukumuzun olduğu herkesle görüşerek çıkalım” diyen Acar, “Görüşemesek de, sözlerimizin ulaştığı, her dosta varsa hakkımız helal ediyor, her dosttan helallik umuyoruz. Bizlere haklarınızı lütfen helal ediniz’’ dedi.
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Acar, helallik istedi
Gölcük Din Görevlileri Derneği Başkanı Zekeriya Acar, kutsal Hac görevi için yola çıkan ve yola çıkacak hacı adaylarına güzel ve sevabı bol, günahlardan arınmış bir hac dönemi dilediğini ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz