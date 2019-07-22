Gölcük Ülkü Ocakları, ilçe protokolünü ziyaret etti

Gölcük Ülkü Ocakları başkanlık görevini geçtiğimiz hafta Tuncay Cabar’dan devralan yeni Gölcük Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Ayten ve yönetimi ilçe protokolünü ziyaret ederek yeni yönetimini tanıtmaya devam ediyor. Çiçeği burnunda başkan geçtiğimiz hafta ilk ziyaretini MHP Gölcük İlçe Başkanlığına gerçekleştirmişti. Yeni Gölcük Ülkü Ocağı Başkanı Cihan Ayten ve Yönetimi Gölcük Kaymakamı Mustafa Irmak’ı, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfü Yılmaz’ı makamlarında ziyaret ederek yeni yönetimlerini tanıttılar.