FORD ESOTO’dan Yaz Kampanyası

Ford Esoto hurda teşviği ve yaz kampanyasını bir arada sunuyor.

Yeni Focus 1.5L TREND X M/T (düz vites)modeli 128.800 TL’den,

Yeni Focus 1.5L TREND X A/T (otomatik vites)modeli ise 135.800 TL’den başlıyor.

Ayrıca Temmuz ayı boyunca Seramik kaplama yaptıran tüm Ford marka araçlara cam filmi ve koltuk koruma paketi hediye ediliyor.

TİCARETİN KALBİ FORD TİCARİ ARAÇLAR DA ATIYOR!

Ford ESOTO’nun rekabetçi fiyatları Ticari grup araçlarda da devam ediyor.

Hem iş hem de sosyal hayatınızda hep yanınızda olan Transit Connect, Custom Van, Transit ( Minibüs hariç) , Ranger ve Transit Courier modelllerinde %4, Courier Kombi, Custom Kombi & Kombi Van & Minibüs ,Tourneo Connect modellerinde ise %5’e varan indirim imkanı sunuluyor.

Tüm indirimlere ek olarak 50.000 TL kredi için 12 Ay vade de ‘’0’’faiz, farklı vade seçenekleri için ise özel faiz oranlarında kredi imkanı yer alıyor.

Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir FORD almak isteyenler için FORD ES Oto’da "takas" olanağı da bulunuyor.

FORD ESOTO ADRES:

Sanayi Mahallesi D-130 yan yol Cad No:79 İZMİT / 262 335 4315