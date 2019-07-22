Ölen bebeğinin tabutunu kucağında taşıdı

K\u00f6rfez'de bo\u011faz\u0131na cisim ka\u00e7mas\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybeden 40 g\u00fcnl\u00fck bebe\u011fin cenazesi defnedildi. Asel Kiraz'\u0131n\u00a0cenazesi, ailesi taraf\u0131ndan K\u00f6rfez Asri Mezarl\u0131\u011f\u0131'ndan al\u0131nd\u0131. Baba Ha\u015fim Kiraz'\u0131n tabutunu kuca\u011f\u0131nda ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 bebe\u011fin cenazesi, k\u0131l\u0131nan namaz\u0131n ard\u0131ndan\u00a0ayn\u0131 mezarl\u0131\u011f\u0131n \u00e7ocuk b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde topra\u011fa verildi. \u00c7aml\u0131tepe Mahallesi'nde ikamet eden Ha\u015fim ve\u00a0T\u00fcrkan Kiraz \u00e7iftinin 40 g\u00fcnl\u00fck bebe\u011fi Asel Kiraz'\u0131n bo\u011faz\u0131na d\u00fcn bir cisim ka\u00e7m\u0131\u015f, ailenin durumu fark ederek hastaneye gitti\u011fi s\u0131rada bebe\u011fin babas\u0131n\u0131n kuca\u011f\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi anla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. AA\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n
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