İŞKUR Gölcük Şubesi işsizlere umut oluyor

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Gölcük Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, 2019 yılının ilk 6 ayında Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerini kapsayan iş başvurusu ve işe yerleştirilen kişi sayısı hakkında bilgi verdi. Özdemir yaptığı açıklamada İŞKUR aracılığıyla 2019 yılı ilk 6 ayında 3 bin 444 işsiz vatandaşı işe yerleştirdiklerini açıkladı. Özdemir, “Kurumumuz olarak Gölcük, Karamürsel ve Başiskele ilçelerini kapsayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

17 BİN BAŞVURU

Özdemin, “ İŞKUR Gölcük Şubesi olarak 2019 yılının ilk 6 ayında 17 Bin 660 kişiden iş arama başvurusu aldık. Buna karşılık 2019 yılının ilk 6 ayında 3 Bin 444 kişi işe yerleştirilmiş olup şu anda sistemimizde 15 bin 071 kayıtlı işsiz bulunuyor. İşsizlik ödeneği konusunda da şunları söyleyebiliriz. İşsizlik ödeneği alan kişi sayısı 2250 oldu. 2019 yılının ilk altı aylık zaman diliminde işsizlik ödeneğine 4 bin 83 başvuru olurken bu başvuruların 2578’i reddedildi, 1505’i ise kabul edildi. İŞKUR Gölcük Şubemiz olarak ilk 6 ayda, toplam 1576 işyerini ziyaret ederek işverenlerle görüşmeler yapıldı” şeklinde açıklama yaptı.