Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:10 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:13 TSİ

İŞKUR Gölcük Şubesi işsizlere umut oluyor

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Gölcük Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, 2019 yılının ilk 6 ayında Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerini kapsayan iş başvurusu ve işe yerleştirilen kişi sayısı hakkında bilgi verdi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Gölcük Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir, 2019 yılının ilk 6 ayında Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerini kapsayan iş başvurusu ve işe yerleştirilen kişi sayısı hakkında bilgi verdi. Özdemir yaptığı açıklamada İŞKUR aracılığıyla 2019 yılı ilk 6 ayında 3 bin 444 işsiz vatandaşı işe yerleştirdiklerini açıkladı. Özdemir, “Kurumumuz olarak Gölcük, Karamürsel ve Başiskele ilçelerini kapsayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. 

17 BİN BAŞVURU

Özdemin, “ İŞKUR Gölcük Şubesi olarak 2019 yılının ilk 6 ayında 17 Bin 660 kişiden iş arama başvurusu aldık. Buna karşılık 2019 yılının ilk 6 ayında 3 Bin 444 kişi işe yerleştirilmiş olup şu anda sistemimizde 15 bin 071 kayıtlı işsiz bulunuyor. İşsizlik ödeneği konusunda da şunları söyleyebiliriz. İşsizlik ödeneği alan kişi sayısı 2250 oldu. 2019 yılının ilk altı aylık zaman diliminde işsizlik ödeneğine 4 bin 83 başvuru olurken bu başvuruların 2578’i reddedildi, 1505’i ise kabul edildi. İŞKUR Gölcük Şubemiz olarak ilk 6 ayda, toplam 1576 işyerini ziyaret ederek işverenlerle görüşmeler yapıldı” şeklinde açıklama yaptı.

Bugün 16:10 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak... mask
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak...
Kocaeli'de 172 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 172 firma eleman alacak
Outlet Center'da unutulan eşyalar 1 ay sonra vakıflara dağıtılacak mask
Outlet Center'da unutulan eşyalar 1 ay sonra vakıflara dağıtılacak
Pompada indirim! mask
Pompada indirim!
21 günlük eğitimin ardından 3 bin 500 lira maaşla işe başlıyorlar mask
21 günlük eğitimin ardından 3 bin 500 lira maaşla işe başlıyorlar
Honda yaklaşık 100 bin aracını geri çağırıyor! mask
Honda yaklaşık 100 bin aracını geri çağırıyor!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet... mask
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet...
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak... mask
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak...
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu mask
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu
“Reis bizi Afrin’e götür” diyen başkan bedelli askerliğini tamamladı mask
“Reis bizi Afrin’e götür” diyen başkan bedelli askerliğini tamamladı
Derince’ye diş hastanesi yapılacak mask
Derince’ye diş hastanesi yapılacak

GALERİ

Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Beşiktaş: 7 Kocaelispor: 1 (Bitti) mask
Beşiktaş: 7 Kocaelispor: 1 (Bitti)
Uzlaşma olmazsa direniş olur! mask
Uzlaşma olmazsa direniş olur!
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı mask
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı
Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu mask
Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu mask
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL