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"Kör bıçak" ve "sahte kasap" uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurban kesiminde derilerin hasarsız şekilde ekonomiye kazandırılması için kör bıçak kullanılmaması gerektiğini söyledi.
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban derilerinin ekonomiye katkısının hatırlatılması gerektiğini vurguladı. Her yıl Kurban Bayramı'nda ortalama 900 bin büyükbaş ve 2 milyonun üzerinde küçükbaş hayvanın kesildiği bilgisini veren Palandöken, deri sanayinin ise 6,5 milyon büyükbaş hayvana ve 60 milyon küçükbaş hayvan derisine ihtiyacının olduğunu ifade etti.

UZAK DOĞU ÜLKELERİ

Kaliteli ve yerli bıçak kullanımının, kurbanı ve derisini ziyan etmemek için çok önemli olduğuna işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:"Kurbanlar ve derileri kör bıçakla kesilmemeli. Vatandaşların, Uzak Doğu ülkelerinden ithal edilen bıçaklar yerine yerli ve kaliteli bıçakları tercih etmesi gerekir. Bıçakta kalite ve ustalığı, el işçiliği kadar hiçbir üretim veremiyor. Bunun yanı sıra bilinçli kesim, serin bir yer olmak kaydıyla saklama koşulları, 2 saat içinde tuzlama yapılması gibi noktalar da kurbanın ve kurban derisinin ziyan olmamasını sağlayacak. Ayrıca kendini kasap diye tanıtan sahte kasaplar değil, vergisini veren işinin ehli olan kasap esnafımız tercih edilmelidir."

Bugün 16:14 TSİ - Ekonomi

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