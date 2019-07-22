Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:16 TSİ- Ekonomi G: Bugün 16:17 TSİ

Taşınan numara sayısı 128 milyonu geçti

Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 128 milyon 300 bine çıkarken, sabit telefonlarda taşıma ise 1 milyon 884 bin 496 oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 80 milyon 926 bin 481 mobil abonesi bulunurken, mobil numara taşıma sayısı 128 milyon 300 bin olarak gerçekleşti.  Mobil numara taşınabilirliği hizmetiyle bu yılın birinci çeyreğinde TT Mobil yaklaşık 370 bin, Vodafone yaklaşık 184 bin abone kazanırken, Turkcell ise 554 bin civarında abone kaybetti. Mobil işletmecilerin abone sayılarına göre pazar paylarına bakıldığında söz konusu çeyrekte, Turkcell'in yüzde 41,6, Vodafone'un yüzde 31,1, TT Mobil'in ise yüzde 27,3'lük paya sahip olduğu görüldü.

Bugün 16:16 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak... mask
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak...
Kocaeli'de 172 firma eleman alacak mask
Kocaeli'de 172 firma eleman alacak
Outlet Center'da unutulan eşyalar 1 ay sonra vakıflara dağıtılacak mask
Outlet Center'da unutulan eşyalar 1 ay sonra vakıflara dağıtılacak
Pompada indirim! mask
Pompada indirim!
21 günlük eğitimin ardından 3 bin 500 lira maaşla işe başlıyorlar mask
21 günlük eğitimin ardından 3 bin 500 lira maaşla işe başlıyorlar
Honda yaklaşık 100 bin aracını geri çağırıyor! mask
Honda yaklaşık 100 bin aracını geri çağırıyor!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet... mask
Belsa'da intihar girişimi! Başkan Hürriyet...
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak... mask
SGK harekete geçti! Faiziyle geri alınacak...
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu mask
Hürriyet, Büyükakın’a çağrıda bulundu
“Reis bizi Afrin’e götür” diyen başkan bedelli askerliğini tamamladı mask
“Reis bizi Afrin’e götür” diyen başkan bedelli askerliğini tamamladı
Derince’ye diş hastanesi yapılacak mask
Derince’ye diş hastanesi yapılacak

GALERİ

Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Beşiktaş: 7 Kocaelispor: 1 (Bitti) mask
Beşiktaş: 7 Kocaelispor: 1 (Bitti)
Uzlaşma olmazsa direniş olur! mask
Uzlaşma olmazsa direniş olur!
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı mask
Kanseri yenip yüzmede altın madalya kazandı
Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu mask
Balık adamlar, Suriyeli gencin cesedini buldu
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu mask
Körfez sahilleri olta balıkçılarıyla doldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL