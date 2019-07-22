71 numaralı hattın güzergahı değişti

23 – 28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Dilek Sk. – Ata Sk. – Okşan Sk. istikameti boyunca yapılacak olan SEDAŞ altyapı çalışması nedeniyle 71 nolu Hat araçları belirlenen geçici güzergahlardan çalışacaklar.
71 nolu hat araçları:
Batı terminali istikametinden gidişte Mevcut Güzergahını takiple “Tavşantepe Cd. – Sezer Sk.” geçici güzergahı kullanacaklardır.
Gülcanlar istikametinden dönüşte ise Mevcut Güzergahını takiple “Okan Sk. – Tavşantepe Cd. – Esen Sk. – Bora Sk. – Güray Sk.“ geçici güzergahını kullanacaklardır.
Çalışma süresince Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi’ne bağlı ekipler sahada görev başında olacakladır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz