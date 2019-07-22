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71 numaralı hattın güzergahı değişti

Sedaş Altyapı çalışması nedeniyle 71 nolu hat araçları geçici güzergahtan çalışacak.
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23 – 28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Dilek Sk. – Ata Sk. – Okşan Sk. istikameti boyunca yapılacak olan SEDAŞ altyapı çalışması nedeniyle 71 nolu Hat araçları belirlenen geçici güzergahlardan çalışacaklar.

71 nolu hat araçları:

Batı terminali istikametinden gidişte Mevcut Güzergahını takiple “Tavşantepe Cd. – Sezer Sk.” geçici güzergahı kullanacaklardır.

Gülcanlar istikametinden dönüşte ise Mevcut Güzergahını takiple “Okan Sk. – Tavşantepe Cd. – Esen Sk. – Bora Sk. – Güray Sk.“ geçici güzergahını kullanacaklardır.

Çalışma süresince Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi’ne bağlı ekipler sahada görev başında olacakladır.

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