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Cankurtaranlar hayat vermeye devam ediyor

KOSKEM cankurtaranları, deniz sezonunun 6’ncı haftası geride kalırken bu hafta 98, toplamda 702 kişiye hayat verdi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin cankurtaranları, deniz sezonunun 6’ncı haftasında 98 kişiyi boğulmaktan kurtararak vatandaşların güvenliğini sağlamaya devam ediyor. İtfaiyenin Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası olumsuzluklara anında müdahale ederek boğulmaların önüne geçti. KOSKEM 6’ncı hafta sonunda boğulmakta olan 702 kişiyi kurtardı. Sivil toplum kuruluşlarının da görev aldığı 200 cankurtaran, yaz aylarında vatandaşların rahatça denize girebilmeleri için sahillerde deniz sezonunun bitimine kadar nöbetlerine devam edecek.

SÜREKLİ GÖZLEM YAPIYORLAR

Sahilden dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar, jet-skilerle devriye gezerek açığa yüzen vatandaşları kıyılara doğru yönlendiriyor. Olası vakalara da hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. 15-21 Temmuz tarihleri arasında cankurtaranlar, 7 sahil bölgesinde yaşanan 98 boğulma vakasına müdahale etti.

42 VATANDAŞA SAĞLIK HİZMETİ

Cankurtaranlar tarafından Cebeci bölgesinde 59, Kumcağız bölgesinde 23, Sarısu bölgesinde 2, Seyrek bölgesinde 3, Bağırganlı bölgesinde 2, Karamürsel bölgesinde 6 ve Bayramoğlu bölgesinde 3 kişi kurtarıldı. Sezon başından bu yana boğulma tehlikesinden kurtarılanların sayısı ise de toplam 702’e ulaştı. 6’ncı hafta da ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 42 vatandaşa ambulans birimleri tarafından sağlık hizmetleri verildi.

10 BÖLGEDE HİZMET VERİLİYOR

KOSKEM Kocaeli sınırları içerisindeki Kandıra Karadeniz bölgesinde Cebeci, Kumcağız, Miço Bayanlar, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı plajları İzmit Körfezi’nde Karamürsel ile Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu Bayanlar plajı dâhil 10 bölgede hizmet veriyor. Ekipler haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti sunuyor. Büyükşehir bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip görev yapıyor.

RİP AKINTISINA DİKKAT

Boğulmaların başlıca sebebi olan (RIP) içe çeken akıntı hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacı ile 10.000 adet el broşürü hazırlanarak sezon içerisinde dağıtımı yapılacak. Sesli anons sistemlerini de kuran KOSKEM ekipleri, gerekli durumlarda vatandaşlara uyarı ve ikaz yapılabilecek.

DALGALI DENİZE GİRMEYİN

Sahillerde gerekli tüm tedbirleri alan KOSKEM, halkın, görevli personelin uyarılarına uymalarını istedi. Vatandaşları dalgalı denize girmemeleri konusunda uyaran KOSKEM, cankurtaran hizmeti verilen sahilleri tercih edilmesini belirtti. KOSKEM önlem olarak sahillere asılan can simitlerine bağlı iplere zarar verilmemesi, verenlerin ihbar dilmesi konusunda da uyarıda bulundu.

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