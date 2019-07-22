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Haldız Pasajında yangın!

Gölcük ilçesinde Haldız Pasajının çatısında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
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Gölcük ilçesinde Haldız Pasajının çatısında çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi 20. sokakta bulunan bir pasajın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bazı iş yerlerinde ve çatıda hasar meydana geldi. AA

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