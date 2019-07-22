Gölcük ilçesinde Haldız Pasajının çatısında çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi 20. sokakta bulunan bir pasajın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Bazı iş yerlerinde ve çatıda hasar meydana geldi. AA
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Haldız Pasajında yangın!
Gölcük ilçesinde Haldız Pasajının çatısında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz